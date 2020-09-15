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Названа стоимость дешевых часов Apple Watch SE в России

Текст:   Антон Благовещенский
15.09.2020,  
23:54

Российская стоимость бюджетных умных часов Apple Watch SE составит от 24990 рублей - это примерно на пять тысяч рублей больше их американской цены (279 долларов). Дата продажи в нашей стране пока не называется, а в США их можно купить уже в ближайшую пятницу, 18 сентября.

Часы доступны в белой, розовой и черной расцветках корпуса. Размер корпуса может составлять 40 или 44 мм, стоимость последнего будет выше - 27490 рублей. Часы совместимы с iPhone 6s и более новыми моделями смартфонов Apple с установленной iOS 14.

Часы Watch SE базируются на чипе Apple S5 и умеют практически все, что и более продвинутые Watch Series 6, за исключением отслеживания уровня кислорода в крови.

Apple не показала новые iPhone

Что касается более продвинутых Apple Watch Series 6, то они также доступны в корпусе 40 и 44 мм и умеют определять уровень насыщения крови кислородом. Новинка доступна в пяти цветах корпуса: красном, синем, розовом, золотом и черном. Версия поменьше обойдется в 36990 рублей, побольше - в 39990 рублей.

Новая операционная система watch OS 7 выйдет 16 сентября и будет включать в себя трекер сна, поддержку новых видов тренировок, специальное приложение для правильного мытья рук и встроенный переводчик.

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