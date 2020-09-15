Ольга Жукова рассказала, что ждет публику в Концертном зале "Зарядье"

Самый молодой и успешный московский Концертный зал "Зарядье" готовится к открытию своего третьего сезона, намеченному на 1 октября. Как и во всех залах мира, нынешняя афиша "Зарядья" выглядит совершенно иначе, чем планировалась весной, публику ждут правила, соблюдение которых требуется, согласно антиковидным протоколам, сам зал обновил и усовершенствовал свои технические возможности. О том, что ждет публику в новом сезоне, на кого сделал ставку зал "Зарядье" и для кого уже провел концерты, рассказала обозревателю "РГ" гендиректор Концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова.

Многие залы открывают свои сезоны концертами-оммажами врачам, ставшими героями во всем мире во время пандемии. Но зал "Зарядье" собрал не врачей, а волонтеров, помогавших людям просто жить в этот период. Это была ваша инициатива?

Ольга Жукова: Да, я подумала, что просто необходимо сделать что-то для тех, кто в этот сложный период совершенно бескорыстно помогал всем нуждающимся людям - пожилым, малоимущим, инвалидам, привозил им еду, лекарства, оказывал психологическую поддержку. Мне хотелось отблагодарить их, ведь именно на таких бескорыстных людях держится государство, наша страна, особенно в такие жесткие и непредсказуемые времена. Идеальным человеком для воплощения этого проекта мне казался Владимир Теодорович Спиваков, человек высоких моральных качеств, который сам сделал столько добрых дел! Я позвонила ему, и он мгновенно откликнулся, придумал красивую программу, как он всегда умеет делать - так, чтобы нравилось даже самой неискушенной аудитории. На этот концерт к нам пришла ведь не наша постоянная аудитория, а люди, которые почти не ходят в концертные залы. Я надеюсь, что, услышав маэстро Спивакова, Национальный филармонический оркестр, Альбину Шагимуратову, Василия Ладюка, других музыкантов, наши замечательные волонтеры станут теперь нашей постоянной аудиторией.

Вы, кстати, единственный зал в Москве, который не стал открываться в сентябре, чтобы максимально избежать рисков для своей публики. Между тем, в зале уже прошел концерт для первых лиц государства, значит зал к приему публики полностью готов?

Ольга Жукова: Да, мы долго и тщательно готовились к этому: проверяли систему вентиляции, делали социальную разметку, устанавливали новейшую систему для измерения температуры. На входе у нас будут экраны с термометрией, к которым можно просто приложить руку и получить сообщение о результате. К сожалению, пока нашей публике придется сидеть на концертах в масках, в шахматной рассадке, согласно правилам, установленным протоколами Департамента культуры Москвы и Роспотребнадзора. Все это важно для безопасности нашей публики и музыкантов. Мы ведь знаем, как открылся Большой театр и у Ильдара Абдразакова потом обнаружился COVID-19, случаи заболевания есть и в Мариинском театре. Хотелось бы избежать подобных ситуаций. Лучше все делать не спеша, постепенно, а потом уже добавлять: одно отделение, два отделения.

Между тем, осенняя афиша "Зарядья" полностью обновлена. На что решили сделать ставку?

Ольга Жукова: В первую очередь, мы хотели, чтобы зазвучал наконец наш новый орган, инаугурация которого прошла буквально за несколько дней до начала пандемии. Весной все заявленные органные концерты с приглашенными из разных стран исполнителями не состоялись. А в новой афише у нас из-за закрытых границ будут выступать пока только российские органисты. Двенадцать органистов примут участие в большом "Рождественском органном марафоне", который мы планируем провести 19 декабря. Марафон начнется утром с детских программ и закончится вечером большим концертом с участием оркестра. Мы также запланировали в новом сезоне органные экскурсии. Прежде у нас была экскурсия по залу и закулисью, а также технологическая экскурсия, где мы показываем возможности нашего зала-трансформера. Теперь у нас появится путешествие в мир органа, во время которого можно будет зайти внутрь инструмента, в "органный домик" - трехэтажное строение с лестницей внутри, рассмотреть все трубы и механизмы, а затем ознакомиться на сцене с мобильной консолью, увидеть клавиатуры и регистры органа, послушать, как рождается органный звук.

До конца декабря в афише "Зарядья" не только органисты, но и все исполнители - российские.

Ольга Жукова: Да, это будет российский сезон - очень хороший момент для наших музыкантов, особенно молодых, которые смогут показать себя широкой аудитории. У нас будут выступать разные исполнители: от Михаила Плетнева, Дениса Мацуева, Бориса Березовского, до совершенно молодых ребят - лауреатов конкурса Чайковского, стипендиатов фонда "Новые имена" и Благотворительного фонда Владимира Спивакова. Кроме того, мы расширяем в этом сезоне просветительский проект, подготовили новые циклы в Малом зале - например, Музыка в пространстве театра, в пространстве дворца, парка и т.д. А пока шел карантин, мы сделали полноценную сцену в Малом зале, технически оснастили его для театральных постановок.

Уже в октябре в Малом зале заявлена премьера оперы "Математик", среди персонажей которой будут ученые и квантовые частицы. Этот экспериментальный проект ставит режиссер Екатерина Василева. Ее Лаборатория молодых композиторов и драматургов "КоОПЕРАция" перешла в этом сезоне на сцену "Зарядья"?

Ольга Жукова: Да, мы уже сделали с ними в прошлом году замечательную современную оперу "Путешествие голубой стрелы" и решили продолжать работать. У нас есть и другой цикл современной музыки - "Я - композитор!", где современные композиторы сами представляют свою музыку. В этом сезоне состоится встреча с Кузьмой Бодровым, программа к юбилею Леонида Десятникова и другие. Мы очень надеемся, что все наши планы осуществятся. Но, конечно, тревога у меня есть, потому что неизвестно, как будет развиваться ситуация. На разные варианты развития событий я заготовила план А, план В, план С. Могу только сказать, что при любых обстоятельствах нашу публику мы не обидим. На сегодняшний день у нас нет ни рубля долга перед зрителями: все, кто хотел вернуть деньги за отменившиеся весной концерты, получили их. Я противница разного рода ваучеров: чем честнее мы будем, тем больше шансов, что наш зритель вернется к нами, купит билет без наших условий, а когда посчитает для себя возможным. Сомнения у людей пока все-таки есть, и было бы неправдой говорить, что у всех залов хорошо раскупаются билеты. Время сейчас сложное для продаж: ажиотажа нет, идет борьба за зрителя.

Никогда за всю историю существования концертная индустрия не переживала такого системного кризиса. Для вас, как для молодого директора концертного зала что означают эти экстремальные обстоятельства?

Ольга Жукова: Меня эти обстоятельства бодрят. Мы работаем в Москве, где много прекрасных залов со своей публикой, со своей богатой историей: по 200, 100, 60 лет. А нам всего два года. Мы только начали работать, и все эти обстоятельства свалились на нас. Я всегда настраиваю свою команду на то, что следующий сезон делать сложнее, чем предыдущий, и чем дальше, тем важнее доказывать, что мы достойны посещения. Но сейчас рынок обрушился, и мы заново должны обретать свою аудиторию.

Какие ожидания у вас от предстоящего сезона?

Ольга Жукова: Мы все ждем открытия нашего сезона, ждем нашу публику, но в любой момент должны быть готовы перестроиться, должны быстро реагировать на то, что происходит вокруг. Конечно, я хочу, чтобы зал работал, чтобы все были здоровы, любили музыку, приходили к нам. За эти полгода мир очень изменился, но наше человеческое общение, наши встречи с музыкой, с близкими людьми невозможно заменить никакими онлайнами. Жизнь - это короткий миг, и так хочется быть друг с другом, быть вместе.

События афиши

1 октября. Открытие сезона. Хибла Герзмава (сопрано) и Александр Князев (орган).

3 октября. Диляра Идрисова (сопрано), Мария Успенская (орган/клавесин), Musica Viva под руководством Александра Рудина.

4 октября. Органная экскурсия.

7 октября. Опера "Математик" Анжелики Комиссаренко.

11 октября. Музыка в пространстве театра. Вена. Ан дер Вин. Лекция Ларисы Кириллиной.