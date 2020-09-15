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15.09.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Опубликованы снимки салона самого большого кроссовера Volkswagen

Текст: Валерий Карташов

В интернете появились фотографии экстерьера и интерьера самого большого кроссовера марки Volkswagen. Снимки распространил портал Car News China.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Ходовые прототипы проходят ресурсные испытания в Китае. Кроссовер с длиной кузова 5100 мм по размерам превосходит Teramont. Новый SUV, построенный на универсальной платформе MQB, является серийным воплощением концепта SMV 2019 года.

Судя по фото, главной особенностью салона перспективной модели станет передняя панель с горизонтальной архитектурой и выступающий блок с селектором КП. В центральном тоннеле предусмотрены глубокая ниша, подстаканники, широкий подлокотник. Volkswagen SMV получил семиместное внутреннее убранство с посадочной формулой 2+3+2.

По предварительным данным, автомобиль оснастят бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра и 2,5-литровым "атмосферником". Двигатели будут работать в связке с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод - полный.

Серийный выпуск полноразмерного кроссовера наладят на совместном заводе FAW-Volkswagen в Китае уже в начале 2021 года.

#Volkswagen