Песков рассказал об условиях кредита Беларуси

Никаких политических условий для получения Минском кредита в 1,5 млрд долларов не выдвигалось, речь идет только о коммерческих условиях, пояснили в Кремле.

"У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это - коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону", - добавил он.

"Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", - заверил Песков.