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15.09.2020 02:05
Рубрика: Власть

Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии

Вместо раздувания антироссийских настроений в обществе посольство РФ в США призывает Вашингтон сосредоточиться на продуктивном взаимодействии. Так российские дипломаты отреагировали на заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рея, который, по их словам, фактически поставил "на одну доску "угрозу" от России и Китая с вызовом, исходящим от терроризма" и увязал эту опасность с модернизацией ядерного арсенала.

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"Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия", - цитирует ТАСС распространенное в понедельник заявление диппредставительства. Дипломаты напоминают, что США понижают порог применения ядерных вооружений: в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент-2". Все это повышает риск эскалации потенциального конфликта, отмечают в посольстве РФ.

Российские дипломаты предложили американской стороне не "раздувать" антироссийские настроения в обществе, а вместо этого сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности. Говоря о разворачивании Вашингтоном W76-2, дипломат отметил, что стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, оружием поля боя. Именно подобные практические шаги - а не приписываемые России намерения - оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание, подчеркнул Антонов.

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