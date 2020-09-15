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15.09.2020 13:01
Рубрика: Легковые авто

Премиальный кроссовер Wey засветился на тульском заводе Haval

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.t.me/haval_clubs/205 Фото: www.t.me/haval_clubs/205
Фото: www.t.me/haval_clubs/205

Производственная линейка тульского завода Haval может скоро пополниться кроссоверами под брендом Wey и пикапами Great Wall. Об этом говорит снимок, сделанный пользователем "Хавал клуба" на территории предприятия. На фото запечатлены Wey VV7 и Great Wall Pao, стоящие рядом на одной из заводских парковок.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В Haval, как известно, планы по развитию модельного ряда не комментируют. Впрочем, о том, что компания хочет привезти к нам пикапы Great Wall, уже известно. Ожидалось, что до октября на нашем рынке появятся сразу две модели - не только премиальный и высокотехнологичный Pao, но и более демократичный Wingle 7. В действительности проект пока не реализован, но, судя по фото из Тульской области, от него не отказались.

Что касается Wey, впервые их появление в России было анонсировано еще в апреле 2018 года. Об этом в ходе Пекинской международной автовыставки сообщила российским журналистам президент Great Wall Motors Ван Фэнин. Она отмечала, что кроссоверы под этим брендом уже опережают корейских соперников и готовы конкурировать с японскими, в том числе Toyota и Nissan.

Как заявила тогда Ван Фэнин, кроссоверы Wey смогут встать на конвейер тульского завода в период с 2020 до 2025 года. Но еще до этого Great Wall Motors собирается экспортировать готовые автомобили из Китая - чтобы представить новую марку и ее возможности.

Засветившийся под Тулой Wey VV7 - одна из трех моделей бренда с двигателями внутреннего сгорания (остальные - гибриды). При этом - самая дорогая. Ее габаритные размеры 4760x1931x1655 мм, колесная база - 2950 мм. Двухлитровый турбомотор выдает 227 л.с. Привод исключительно передний. Зато поражает список опций. В частности, у него адаптивный круиз-контроль, интеллектуальные системы безопасности, автопарковщик, круговой обзор и трехзонный климат-контроль уже в "базе". По цене от 169,8 тысячи юаней. Это примерно 1 860 000 рублей.

Напомним, сейчас в Тульской области собирают кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожники H5 и H9.

#Haval