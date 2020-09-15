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15.09.2020 18:11
Рубрика: Власть

Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу представить предложения о поощрении военных и гражданского персонала, участвовавших в строительстве медицинских центров в регионах.

Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков

Глава государства в режиме видеоконференции открыл в Псковской области два новых многофункциональных медицинских центра, возведенных силами Минобороны всего за 2,5 месяца.

"Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов. И этих, и других подобного рода", - обратился президент к министру.

Шойгу ответил, что это обязательно будет сделано.

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