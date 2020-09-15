Малые города ЦФО получат субсидии на благоустройство

Итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвели в Минстрое. Жюри выбрало 160 проектов, на их реализацию в 2021-2022 годах выделят 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Субсидии получат малые города и исторические поселения из 60 регионов, в том числе Центральной России. Тверская область, например, вошла в топ-10 по количеству проектов-победителей.

Конкурс направлен на поддержку малых и исторических городов, а это более 950 из 1118 российских поселений городского типа. Таким муниципалитетам часто не хватает собственных средств на качественное благоустройство территории. В 2020 году призовой фонд увеличили вдвое.

- Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Благодаря конкурсу мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов, - подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Проекты оценивались по ряду критериев, таких как просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития, вовлеченность местных жителей.

- Именно люди - главный заказчик изменений, они ждут среды, в которой приятно находиться, и болеют за свои города всей душой, - отметил замминистра строительства Максим Егоров. - Даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, делали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях.

В Тутаеве Ярославской области, который стал победителем всероссийского конкурса Минстроя уже второй раз (кроме тутаевского в число лучших ярославских проектов на этот раз вошел еще проект из Пошехонья. - Прим. ред.), на грант в 70 миллионов рублей будут благоустраивать левобережье - расположенную на левом берегу Волги часть города, когда-то бывшую самостоятельным городом Романовом. По мнению историков и краеведов, планировка исторической части романовской стороны практически без изменений дошла до наших дней, а сама ее застройка по степени сохранности и разнообразию памятников истории и культуры представляет исключительную ценность и потенциал для развития территории как туристического центра.

На реализацию проекта тутаевцам отведено два года, но они надеются уложиться в более короткий срок

Однако раскрытию этого потенциала сейчас мешают неблагоустроенные площадки для проведения гуляний и фестивалей, аварийное состояние исторических зданий, отсутствие красивой въездной группы со стороны Волги, неблагоустроенный спуск к реке. Туристические теплоходы причаливать здесь тоже пока не могут.

Поэтому от самой Волги реконструкция и начнется. Посвятили ее, кстати, уроженцу романовской стороны, легендарному адмиралу Федору Ушакову, не проигравшему за свою карьеру флотоводца ни одного сражения. В этом году отмечалось 275-летие со дня его рождения. Проект так и называется - "Восхождение к адмиралу Ушакову", поскольку памятник военачальнику стоит на высоком берегу Волги и формируемая здесь площадь станет, по задумке авторов проекта одним из основных планировочных узлов на пешеходном маршруте к паромной переправе.

На волжской набережной, к которой сейчас больше подходит определение "никакая", будет реконструирована аварийная лестница, а перед ней - тоже организована площадь с "лучами" к площади Ушакова, паромной переправе, эстакаде и дебаркадеру, в сторону прогулочной тропы до Казанской церкви и видовой площадки. Рядом планируется обустроить площадку для массовых мероприятий, а также кафе с открытой летней верандой.

Кроме того, в проекте - создание площадки "Тутаев кинематографический" перед кинотеатром "Экран", установка на площади Ленина стилизованных торговых павильонов, а также создание арт-пространства, демонстрирующего исторические бренды Романова: романовскую овцу, романовские полушубки, льняные ткани, канаты, кованые изделия. На площади Ушакова в дополнение к существующему памятнику появится композиция в честь флагманского корабля адмирала "Святой Павел" с его барельефом и списком сражений.

По словам главы Тутаевского района Дмитрия Юнусова, цель всех преобразований - дать левобережной части Тутаева шанс на развитие и перезагрузку экономики.

- Мы уже заключили несколько соглашений с инвесторами, которые будут создавать на обновленной территории музеи и гостиницы, - сообщил глава района. - Люди поверили в изменения к лучшему и готовы вкладывать деньги после того, как мы проведем все необходимые работы. В этом самый главный смысл - перезагрузить экономику территории.

На реализацию проекта тутаевцам отведено два года. Но они надеются уложиться в более короткий срок. Сейчас, рассказал Дмитрий Юнусов, началась разработка технического задания для выбора проектной организации. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы воплотить задуманное максимально близко к эскизу.

Компетентно

Надежда Косарева, президент Фонда "Институт экономики города":

- Проекты на конкурс Минстроя России приходят самые разные. Визуально все они хороши. Но отбор ведут серьезные эксперты, они смотрят на конкретное обоснование проекта: градостроительное, архитектурное, культурное, экономическое. Как благоустройство общественного пространства повлияет на городскую жизнь, как в него будут вовлечены жители - вот это самое главное.

В первые годы конкурсанты не очень понимали, что от них требуется. Проекты им рисовали архитекторы - а рисовать-то они умеют! Постепенно команды городов поняли, что надо привлекать экономистов и социологов, обсуждать свои концепции с общественностью. Обоснование проектов улучшается.

Понятно, что крупные и состоятельные регионы - такие как Московская область и Татарстан - всегда представляют самые проработанные проекты, потому что имеют возможность привлечь хорошие команды специалистов. Но за ними начинают подтягиваться и другие субъекты РФ. Опыт распространяется, команды мигрируют из региона в регион.

Как благоустройство повлияет на городскую жизнь, как в него будут вовлечены жители - самое главное

Как сделать благоустройство экономически эффективным? Это всегда очень индивидуально. Если у вас парк, то его необязательно насыщать платными аттракционами, чтобы получить непосредственную выгоду. Да, там могут быть платные услуги. Но в парке люди хотят прежде всего спокойно гулять. Если он архитектурно-ландшафтный, то карусели там и не нужны. Экономический эффект тут будет состоять скорее в том, что повысится капитализация соседней территории. Там будет интересно жить и работать, а значит, вырастут цены на недвижимость, и это отразится на доходах бюджета. На первых этажах близлежащих домов появятся объекты услуг и розничной торговли.

Среди проектов преобладают парки, скверы, бульвары, набережные. Прямого дохода от них не ожидают. Но благодаря улучшению качества среды будет развиваться экономика прилегающих территорий. В 2018-м я была в Новосибирске, там сделали очень хорошую набережную...

Кстати, в советское время, как ни странно, на набережные обращали очень мало внимания. А за рубежом в городах это всегда одни из самых привлекательных и дорогих территорий. Вода привлекает людей, они хотят рядом с ней жить. Обычно дома в первом ряду по красной линии очень дорогие. А у нас почему-то почти во всех городах набережные были заброшены, там не было спуска к воде... Даже Москва-река со стороны прилегающей застройки была почти вся огорожена непонятными заборами. И то, что такие территории начали облагораживать, очень позитивно.