Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса

Сегодня в Москве выявлено 730 случаев заболеваемости коронавирусом. Прирост составляет 0,25 процента в течение двух недель. Оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом счет необходимым объяснить этот незначительный прирост. В частности, это связано с тем, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять COVID-19: горожане стали активнее тестироваться, заполняемость записи на ПЦР выросла почти в 2 раза. В итоге количество проводимых тестов возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. В то же время доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась.

При этом врачи отмечают, что сами тест-системы становятся точнее, число ложноотрицательных тестов уменьшается.

Изменилось и поведение москвичей. На улицах города стало больше активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Приводится цифра: число уникальных пассажиров общественного и личного транспорта выросло на 6 миллионов. Кроме того, работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты - в вузы. Вернулись в Москву и работники из регионов, приезжающие в столицу на сезонные заработки.

Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 миллиона туристов. Благодаря тому, что в городе стабильная эпидситуация, люди смогли активнее общаться и передвигаться по городу. Сыграла свою роль и погода - из-за похолодания люди вместо прогулок в парках и проведения времени на даче все чаще выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе.

Оперштаб подчеркивает: нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. При этом коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой - 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%.

Власти подчеркивают: ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий.

В настоящее время 60% коек, специально выделенных под больных коронавирусом, свободны. Создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты. Город располагает парком необходимого медоборудования. Есть опыт лечения нового вируса у медиков: более 230 тысяч москвичей выздоровели от инфекции. Из них уже 1,5 тысячи стали донорами, что позволило сформировать огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным - 752 литра.

Московские врачи доказали, что они самые опытные в лечении инфекции. В столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать "ковидную" пневмонию. И, наконец, самое важное: создана вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. После окончания пострегистрационного исследования она будет доступна широкому кругу лиц.