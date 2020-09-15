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15.09.2020 19:57
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем найдены убитыми две девочки

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних сестер.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что тела девочек 2006 и 2011 годов рождения были найдены 15 сентября в квартире в городе Рыбинске. На них имеются ножевые ранения.

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- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Их деятельность лично координирует руководитель управления, - рассказали в ведомстве.

По данным источника "РГ", в преступлении подозревается сожитель матери девочек. Женщина оставила детей с ним, а когда вернулась, дочери были мертвы. Сейчас сожитель разыскивается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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