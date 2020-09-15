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15.09.2020 08:10
Рубрика: Общество

Сергунина: Проект "Бизнес-уик-энд" в Москве окончили более 100 команд

Текст: Любовь Проценко
О завершении бесплатного проекта по обучению старшеклассников и студентов основам предпринимательства "Бизнес-уик-энд" сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что с 13 июля по 24 августа проходил завершающий этап - онлайн-курс "Акселератор". Молодые москвичи прошли вводные ознакомительные тренинги, занятия по выбору ниши и преакселератор. У каждого из финалистов к началу курса был готовый бизнес-проект и официальная регистрация в качестве предпринимателей.

Наталья Сергунина рассказала:

- В заключительном этапе "Бизнес-уик-энда" участвовали 120 проектных команд по два-три человека. 108 из них - это почти 340 школьников и студентов - блестяще закончили обучение. Их суммарный объем продаж за время акселерации превысил 12 миллионов рублей.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Под руководством наставников ребята формировали план развития своего бизнеса, участвовали в мастер-классах по темам, которые были подобраны на основе их запросов. К финалу начинающие предприниматели подготовили видеопрезентации, а эксперты их проанализировали. Для выпускников разработали рекомендации и дорожную карту на следующие шесть месяцев после завершения курса. Участники "Бизнес-уик-энда" занимались развитием проектов в области 3D-моделирования, информационных технологий, сельского хозяйства, психологии, производства и продажи светильников, очистителей воздуха, сумок, украшений, а также в сфере юридических, образовательных, маркетинговых и других услуг.

Например, Александр Павлов работал над двумя проектами в разных отраслях. Первый связан с изготовлением мебели в среднем и премиум-сегменте. Одновременно с этим участник запустил проект по обслуживанию умной техники. Он работает над созданием мобильного приложения по страхованию устройств. ИТ-решение позволит вести историю прибора до окончания срока использования и контролировать его исправность.

За время прохождения "Акселератора" молодой предприниматель подготовил техзадание на создание приложения и проанализировал потенциальную востребованность продукта с помощью фокус-групп. В его команду вошли представители компаний с многолетним опытом работы в сфере страхования и информационных технологий. К окончанию обучения выпускник уже заключил соглашения о партнерстве с центрами по обслуживанию бытовой техники и электроники в Москве и Московской области, запустил пилотную версию продукта по франшизе крупной компании.

Другая участница "Бизнес-уик-энда", семнадцатилетняя Нора Гершович, создала два обучающих курса - по стилю и психологии. Девушка также организовала полный цикл запуска образовательных проектов и онлайн-школ под ключ для блогеров, экспертов и предпринимателей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Выпускник программы Илья Менщиков представил свой проект инновационному центру "Сколково". Молодой человек разработал гелиотермальные системы генерации питьевой воды высокого качества из атмосферного воздуха: установки работают автономно за счет энергии солнца и позволяют получать воду даже при влажности воздуха менее пяти процентов.

Выпускники заключительного этапа "Бизнес-уик-энда" смогут попасть сразу на вторую или третью ступень клуба молодых предпринимателей BusinessUpdate и стать наставниками для менее опытных членов клуба. Для этого им достаточно зарегистрироваться на онлайн-платформе проекта.

Прошедший в этом году "Акселератор" - уже третий. Всего в проекте "Бизнес-уик-энд" участвовали около 20,5 тысячи человек. Напомню, "бизнес-уик-энд" - бесплатный проект по обучению старшеклассников, студентов колледжей и вузов основам ведения бизнеса, который курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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