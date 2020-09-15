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15.09.2020 21:50
Рубрика: Общество

Кошелек в голове

Смогут ли москвичи везде платить "лицом"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Меньше чем через пару недель в московском метро должен завершиться важный этап испытаний системы FacePay. Это важное событие анонсировала недавно пресс-служба столичного департамента транспорта. Суть процесса в том, что за проезд пассажиры платят не карточкой, а "лицом" - привязанным к нашей фотографии аккаунтом. И даже если забудешь дома весь свой пластик, все равно сможешь пройти в подземку.
Корпорации давно применяют биометрию. Но эксперимент мосметро все равно смелый. Фото: РИА Новости Корпорации давно применяют биометрию. Но эксперимент мосметро все равно смелый. Фото: РИА Новости
Корпорации давно применяют биометрию. Но эксперимент мосметро все равно смелый. Фото: РИА Новости

Опыт "гастролей"

Впервые о тестировании FacePay в нашем метро стало известно несколько месяцев назад. Но ни тогда, ни сейчас конкретных деталей этих закрытых испытаний подземка не разглашает. Однако в пресс-службе департамента транспорта сообщили о важной вехе в истории FacePay. Аналитическая система видеонаблюдения заработала на всех станциях метрополитена. Что это значит? Сами камеры стояли уже довольно давно, рассказали "РГ" в пресс-службе транспортного предприятия. Но с началом осени у всех появилась "аналитическая" начинка. У камер есть доступ к некой базе, где содержатся персональные данные. То есть фамилии человека соответствует его фотография. Это было актуально в основном для розыска преступников, которые иной раз ездят в Москву "на гастроли", в том числе и в подземку. И неоднократно их ловили, вычисляя даже в плотном людском потоке. Однако теперь, считают в дептрансе, настало время использовать систему не только для безопасности, но и для развития пассажирских сервисов. Сама техническая база для этого есть - видеоаналитика работает по всему метрополитену. Что нужно еще? В дептрансе отмечают, что проект реализуется с банковскими партнерами. То есть должна быть специализированная техника, которая по вашему лицу списывает деньги с привязанной карты. Было бы слишком наивно говорить, что мы в этой области пионеры. Facebook, Google достаточно давно тестируют и применяют подобные технологии. В открытом доступе на "Яндекс.Дзене" есть практические выводы и нашего Ак Барс Банка, разработчики которого столкнулись с разными кейсами при тестировании. Основных проблем две: ложноотрицательный ответ, когда система ошибочно отказывает в индентификации клиенту. И ложноположительный - когда вместо нас опознают другого. Согласитесь, оба сценария не слишком радуют. И особенно если они реализуются в метро в час пик, когда сзади давит толпа, а твое лицо "не срабатывает". Это может привести к конфликтам. Все ведь знают написанный жизнью закон: человек, стоящий у банкомата перед тобой, "ничего не умеет". Однако IT-специалисты банка сумели все эти проблемы решить.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Маска, я тебя знаю

В Москве биометрию для различных услуг довольно успешно применяют в Альфа-Банке. В phygital-офисе нового поколения на Маросейке еще на ресепшене камера безошибочно опознает клиента. Корреспондент "РГ" примерял очки в дополнение к обязательной маске - и все равно технику не получилось обмануть. Правда, в данном случае речь не идет об оплате лицом. Тем не менее биометрия безошибочно сопоставляет фотографию с конкретным клиентом. И таким образом, знает, какими продуктами он пользуется, что его может интересовать, наконец, когда у него день рождения. Естественно, что клиент должен дать согласие на использование своих данных. И многие, судя по реакциям в соцсетях, его ни за что бы не дали сторонним организациям. Хотя, судя по данным эксперимента Ак Барс Банка, система опознает не конкретного человека, а лишь некий ID. И все данные сохранены от злоумышленников весьма надежно.

Биометрия вполне способна списать деньги с карточки человека по фото

В сфере общественного транспорта подобную технологию применили в Казахстане. В Москве, скорее всего, сохранится техническая база этого эксперимента, хотя официально все детали российских тестов держатся в секрете. На первой стадии добровольцам предложили предоставить свое фото и согласие на использование персональных данных через telegram-бота. На входе в автобусы установили камеры и специальные терминалы. Система опознавала клиента и списывала деньги с его банковской карточки, также привязанной к аккаунту заранее. Если на счете денег недостаточно, то за проезд придется платить традиционными способами. Разработчики технологии, как и их партнеры из сферы общественного транспорта, настаивают на том, чтобы платить "лицом" можно было только на выделенном входе. Во-первых, в транспорте довольно много пожилых людей, которым FacePay покажется диковинным. Да и не каждый молодой человек даст согласие на использование фото. Теоретически в московском метро подобный подход тоже применим, но только если выделить под FacePay отдельный турникет на каждой станции. В противном случае пробки на входе неминуемы. Впрочем, как подчеркивают в пресс-службе нашей подземки, испытания сейчас проводятся без пассажиров. И заторы на почве FacePay соответственно невозможны.

Кстати

Система видеонаблюдения и аналитики способна не только на ловлю преступников и оплату "лицом". Она также умеет отслеживать загрузку поездов и передавать свои данные в городские приложения. В будущем мы сможем с помощью смартфона выбрать вагон, где меньше всего людей или даже есть сидячие места. В других мегаполисах мира видеонаблюдение в метро умеет еще больше. Например, в Великобритании камеры способны определять подозрительные бесхозные предметы. А на одной из линий пекинской подземки самописцы даже вычисляют людей, которые нуждаются в медпомощи. Камеры видят пространство над проемами вагонов и безошибочно сигнализируют о людях, упавших в обморок. Этому же планируется "обучить" камеры и в нашем метро.

Конкретно

Биометрия способна распознавать клиента и выдавать ему заказ в роборесторане KFC на Бутырской улице в Москве. Для этого посетитель также должен дать разрешение. Каждому, кто заказал еду, присваивается индивидуальный код. Во время оплаты камера нас "запоминает". Если придете с компанией, то устройство идентифицирует того, кто стоял ближе к нему. В итоге даже самая обычная кофемашина знает вас в лицо! Сличает ваше фото и внешность человека, который стоит перед ней, и… наливает ровно то, что вы и заказали. Обмануть машину не получится: она точно помнит не только заказчика, но и выбранный ранее напиток. ​А что будет, если машина не узнает человека, спрятавшего свое лицо под маской? На такой случай в углу стоит сенсорный помощник. Он выдает кучу возможных вариантов того, что могло пойти не так. Итак, машина вас не признала. Есть такой вариант. В этом случае уже на терминале-помощнике включается камера, и вам выдается ПИН-код. Набрав эти четыре цифры на сенсорном дисплее ячейки, вы сможете забрать еду.

Фото: РИА Новости
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