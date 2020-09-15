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15.09.2020 15:15
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области задержан стрелок, подбивший легкомоторный самолет.

Поджигатели Никулинского суда в Москве получили 4 года колонии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяну Петрову, подозреваемым оказался 58-летний житель Москвы. Его задержали солнечногорские оперативники во время розыскных мероприятий. Действия стрелка квалифицированы как "Хулиганство" - статья 213 УК РФ. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее "РГ" сообщала, что после выстрела с земли самолет совершил жесткую посадку у деревни Шевлино. Пилот не пострадал.

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