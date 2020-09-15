В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет

В Московской области задержан стрелок, подбивший легкомоторный самолет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяну Петрову, подозреваемым оказался 58-летний житель Москвы. Его задержали солнечногорские оперативники во время розыскных мероприятий. Действия стрелка квалифицированы как "Хулиганство" - статья 213 УК РФ. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее "РГ" сообщала, что после выстрела с земли самолет совершил жесткую посадку у деревни Шевлино. Пилот не пострадал.