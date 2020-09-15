Водитель из Мордовии трижды меняла фамилию, чтобы не платить долги

Несколько лет не могли взыскать судебные приставы крупный долг с уроженки мордовского села Пензятка. Чтобы не выплачивать 2,2 миллиона рублей, молодая женщина трижды меняла фамилию, а также имя и отчество.

Как сообщили в УФССП по Республике Мордовия, из общей суммы долга, числящегося за гражданкой, полтора миллиона рублей приходится на задолженность по кредиту. Еще 700 тысяч рублей - долг по 350 штрафам ГИБДД.

Эта история началась с тех пор, как 30-летняя женщина перебралась из родного села в Москву. Она приобрела автомобиль Mazda, однако соблюдением норм ПДД себя не утруждала. Штрафы с дорожных камер за превышение скоростного режима и парковку в неположенных местах регулярно приходили по месту прописки должницы в селе Пензятка.

- Вскоре в отделение судебных приставов по Лямбирскому району Мордовии поступили исполнительные документы в отношении злостной нарушительницы ПДД, приставы возбудили исполнительное производство, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Представители закона направили запросы в банки и иные кредитные организации, регистрирующие органы с целью получения информации об открытых счетах и зарегистрированном на должницу имуществе, однако результатов они не принесли. Согласно полученным данным из Управления по вопросам миграции МВД по РМ, должница давно уже выписалась из отчего дома.

Приставы установили новый московский адрес, по которому может проживать нарушительница. Однако в квартире женщина не появлялась.

Казалось бы, поиски злостной неплательщицы зашли в тупик. Открытых в банках счетов на ее имя не числилось, никакого имущества, кроме автомобиля, она не имела, официально нигде не работала. Но тут из управления по вопросам миграции пришел ответ на повторный запрос, который прояснил, почему женщине удавалось так долго скрываться.

Оказалось, что должница, путая следы, трижды сменила фамилию, а впоследствии - имя и отчество. Ее новые данные нигде не фигурировали, а потому проверить гражданку по базам данных было невозможно.

Однако в итоге все старания оказались напрасными. Принудительно взыскать задолженность с уроженки Пензятки судебные приставы намерены по месту ее фактического проживания.