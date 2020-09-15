Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.09.2020 15:01
Рубрика: Охрана порядка

Водитель из Мордовии трижды меняла фамилию, чтобы не платить долги

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Несколько лет не могли взыскать судебные приставы крупный долг с уроженки мордовского села Пензятка. Чтобы не выплачивать 2,2 миллиона рублей, молодая женщина трижды меняла фамилию, а также имя и отчество.

Фото: Александр Овчинников/ТАСС
Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права

Как сообщили в УФССП по Республике Мордовия, из общей суммы долга, числящегося за гражданкой, полтора миллиона рублей приходится на задолженность по кредиту. Еще 700 тысяч рублей - долг по 350 штрафам ГИБДД.

Эта история началась с тех пор, как 30-летняя женщина перебралась из родного села в Москву. Она приобрела автомобиль Mazda, однако соблюдением норм ПДД себя не утруждала. Штрафы с дорожных камер за превышение скоростного режима и парковку в неположенных местах регулярно приходили по месту прописки должницы в селе Пензятка.

- Вскоре в отделение судебных приставов по Лямбирскому району Мордовии поступили исполнительные документы в отношении злостной нарушительницы ПДД, приставы возбудили исполнительное производство, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Представители закона направили запросы в банки и иные кредитные организации, регистрирующие органы с целью получения информации об открытых счетах и зарегистрированном на должницу имуществе, однако результатов они не принесли. Согласно полученным данным из Управления по вопросам миграции МВД по РМ, должница давно уже выписалась из отчего дома.

Приставы установили новый московский адрес, по которому может проживать нарушительница. Однако в квартире женщина не появлялась.

Житель Кубани накопил штрафов за нарушения ПДД на 400 тысяч рублей

Казалось бы, поиски злостной неплательщицы зашли в тупик. Открытых в банках счетов на ее имя не числилось, никакого имущества, кроме автомобиля, она не имела, официально нигде не работала. Но тут из управления по вопросам миграции пришел ответ на повторный запрос, который прояснил, почему женщине удавалось так долго скрываться.

Оказалось, что должница, путая следы, трижды сменила фамилию, а впоследствии - имя и отчество. Ее новые данные нигде не фигурировали, а потому проверить гражданку по базам данных было невозможно.

Однако в итоге все старания оказались напрасными. Принудительно взыскать задолженность с уроженки Пензятки судебные приставы намерены по месту ее фактического проживания.