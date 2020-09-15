Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым

В МВД по РТ назвали виновного в ДТП с участием нападающего ФК "Рубин" Иваном Игнатьевым. Напомним, авария произошла утром 15 сентября в центре Казани.

Выяснилось, что с футболистом, ехавшим в автомобиле BMW по улице Профсоюзная, столкнулся Hyundai Solaris под управлением девушки. Ее машина двигалась в попутном направлении.

По предварительным данным, автоледи и стала виновницей ДТП. Она "перед поворотом налево не заняла заблаговременно крайнее положение проезжей части".

В результате столкновения девушка получила растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей затылочной области. Врачи оказали ей помощь в больнице и разрешили отправиться домой.