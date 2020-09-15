В Удмуртии по факту ДТП с шестью погибшими завели дело

В Удмуртии возбудили уголовное после гибели в ДТП шести человек.

- Следственный отдел Алнашского отделения полиции возбудил уголовное дело по статье 264 части 5 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по республике.

Также проверку начала прокуратура Удмуртии.

- Будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетних, - уточнили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером около деревни Новые Алнаши Алнашского района Удмуртии. На дороге столкнулись "КамАЗ" с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyudai. От полученных травм скончались на месте водитель ВАЗ-2112 и пять его пассажиров, среди которых трое были студентами. Причины и обстоятельства аварии выясняются.