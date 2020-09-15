В Удмуртии после гибели детей в бараке завели дело на чиновницу

В Удмуртии после гибели двух детей под завалами обрушившегося барака возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

48-летнюю женщину, начальницу одного из управлений, подозревают по части 3 статьи 293 УК России "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".

По данным следствия, она была обязана контролировать снос аварийного здания, но "свои должностные обязанности выполнила ненадлежащим образом". Чиновницу задержали, готовятся материалы для предъявления ей обвинения.

Напомним, 12 сентября этого года в одном из бараков по улице Амурской в Сарапуле обрушилось межэтажное перекрытие. В этот момент в заброшенном доме находились три подростка. Двое из них погибли, один не пострадал. Ранее по делу задержали руководителя подрядной организации, которая по муниципальному контракту должна сносить дома в городе.