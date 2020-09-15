Томские врачи спасли ребенка, выпившего жидкость для очистки труб

В Томске медики спасли полуторагодовалого малыша, отравившегося химическим средством.

Ребенок поступил в городскую больницу скорой медицинской помощи №2 в тяжелом состоянии - у него был диагностирован сильный ожог пищевода. Как выяснилось, внимание малыша привлекла яркая бутылочка и он выпил ее содержимое.

Пятнадцать дней врачи боролись за его жизнь - ребенок находился в реанимации. Теперь маленького пациента перевели в хирургическое отделение - он пошел на поправку.

- На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, - сообщает главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Медики напоминают о том, что средства бытовой химии необходимо хранить в недоступных для детей местах. Многие из них имеют приятный запах и сладковатый вкус, что может привлечь активно исследующих окружающий мир детей.