В КБР возбудили дело за сброс в реку химических отходов

В Кабардино-Балкарии следственное управление СУ СКР региона возбудило уголовное дело против муниципального предприятия "Баксанский водоканал" из-за сброса в воду реки Баксан опасных химических отходов. Как сообщили в ведомстве, дело открыто по части 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").

- Неустановленными лицами в период с апреля 2019 года по август 2020 года неоднократно осуществлялся сброс химических отходов в канализационные трубы, которые попали в реку Баксан, создав тем самым угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, - говорится в сообщении СУ СКР Кабардино-Балкарии.

Проверка установила, что сточные воды из городского округа Баксан идут на очистные сооружения канализации не полностью - часть направляется в водоохранную зону реки и сбрасывается через незаконный канал, который прорыло МУП "Баксанский водоканал" на месте старого аварийного водосброса. По данным проверки, сточная вода в этом канале окрашена и обладает специфическим запахом. Сброс нечистот водоканал организовал с нарушением Водного кодекса.

Пробы воды показали неутешительную картину - в сточной воде в десятки раз превышены установленные нормы предельно допустимой концентрации сульфатов, фосфатов, нефтепродуктов, железа, меди и хрома.

Сейчас правоохранители пытаются установить всех ответственных за сброс химикатов сотрудников водоканала, после чего их действиям дадут правовую оценку.

Как сообщалось ранее, проверку по факту незаконного сброса начала проводить Прокуратура КБР, когда в соцсетях появились видеозаписи с окрашенным в ярко-красный цвет участком реки Баксан. К проверке тогда подключились сотрудники ГУ МВД республики и Роспотребнадзора.