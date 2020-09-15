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15.09.2020 17:14
Рубрика: Общество

Петербуржцев предупредили о резком ухудшении погоды

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в ближайшие дни может вновь возникнуть угроза наводнения, также не исключены сильные порывы ветра, которые приведут к падению деревьев и дорожных знаков. Об этом сообщил "РГ" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: iStock
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С начала сентября Петербург уже дважды сталкивался с непогодой. 11 сентября в связи с угрозой подъема воды в Неве была даже закрыта дамба. 13 сентября на город обрушился сильный дождь, наблюдались довольно ощутимые порывы ветра. В результате в городе упало больше 600 деревьев, пострадали 25 автомобилей, два человека получили травмы. Последствия разгула стихии в Петербурге устраняют до сих пор. Михаил Леус говорит, что все дело в североатлантических циклонах и их холодных атмосферных фронтах.

- Ежегодно в сентябре через территорию России проходит от одного до трех таких циклонов. Они вызывают усиление ветра более 15 метров в секунду, на побережьях до 20 метров в секунду. Преимущественно это ветры западного направления, в Петербурге это вызывает нагонные наводнения, когда ветер буквально гонит воду в Неву из Финского залива. Тогда в городе закрывают дамбу. Такие разгулы стихии фиксируются в Петербурге почти каждый год. Например, в прошлом году зафиксировано одно такое наводнение, в 2018 - было два таких случая, а в период с 2017 по 2012 годы в городе подобных явлений не фиксировалось, - говорит Михаил Леус.

По словам эксперта, в ближайшие десять дней через Петербург пройдут несколько циклонических вихрей, город ждут дожди и сильные ветра.

- Так, 17 сентября, в четверг можно ждать усиления ветра, причем он будет дуть с севера, так что принесет с собой холод, температура воздуха понизится до плюс 8 - плюс 10 градусов по Цельсию. Но подъема воды в этот день не ожидается. 21 сентября Петербург вновь окажется в зоне циклона, в городе могут вновь наблюдаться порывы ветра, причем, очень серьезные, не исключено, что вновь будут падать деревья, дорожные знаки, обрываться провода. Ветер будет дуть с запада, что может привести к подъему воды.

Стоит отметить, что Петербург только входить в "сезон штормов". По данным Михаила Леуса, за всю историю наблюдений в Северной столице зафиксировано порядка 300 наводнений. Из них 45 приходились на сентябрь, 77 на октябрь и 75 на ноябрь. Так что сезон плохой погоды в Петербурге только начинается.

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