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15.09.2020 16:52
Рубрика: Власть

Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков

Текст: Татьяна Замахина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил главе государства Владимиру Путину, что планируется делать для решения проблем нехватки медицинских кадров в регионе. Об этом он рассказал на совещании по поводу открытия многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в Псковской области.

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Для решения указанной проблемы планируется создание учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета. Это позволит уменьшить дефицит медицинских кадров в регионе.

- Мы планируем обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении в 2021 году средств на проектирование и строительство учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета, - сказал Ведерников. По его словам, власти региона провели по этом у поводу переговоры с Минобороны, и в ведомстве готовы предоставить земельный участок.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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