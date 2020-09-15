Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил главе государства Владимиру Путину, что планируется делать для решения проблем нехватки медицинских кадров в регионе. Об этом он рассказал на совещании по поводу открытия многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в Псковской области.

Для решения указанной проблемы планируется создание учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета. Это позволит уменьшить дефицит медицинских кадров в регионе.

- Мы планируем обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении в 2021 году средств на проектирование и строительство учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета, - сказал Ведерников. По его словам, власти региона провели по этом у поводу переговоры с Минобороны, и в ведомстве готовы предоставить земельный участок.