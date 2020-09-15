Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги

На борту самолета, летевшего из Петербурга в Казань, искали взрывное устройство. Именно с этим и был связан сигнал тревоги, который был передан экипажем самолета за 10 минут до посадки, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

После посадки, которая прошла в штатном режиме, самолет был тщательно досмотрен. Информация о бомбе на борту не подтвердилась.

Сейчас самолет готовится к вечернему вылету в Санкт-Петербург. Ожидается, что борт отправится в рейс точно по расписанию.

Для пассажиров самолета рейс также закончился благополучно. На данный момент они забрали свой багаж и за исключением транзитных пассажиров покинули территорию аэровокзала.