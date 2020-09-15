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15.09.2020 08:14
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Выборгском районе Ленинградской области суд вынес меру пресечения районному председателю комитета по финансам. В ближайшие два месяца чиновник проведет под арестом, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме, но ранее представители следствия озвучили, что конкретно вменяют чиновнику. Председателя комитета подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. В частности, в СК по Ленобласти сообщили, что председатель комитета подписывал документы о том, что в ряде домов Выборга проводился капитальный и текущий ремонт.

Но проблема в том, что по факту никакого ремонта не проводилось. Фирмы, на счета которых уходили деньги за "ремонт" в следствии считают подконтрольными чиновнику. Всего работы были оплачены на сумму 700 миллионов рублей.

Сейчас следователи пытаются выяснить, можно ли вернуть хотя бы часть денег. По данным областного правительства, в деятельности районного чиновника сейчас пытается разобраться и региональный комитет финансов.

Стоит отметить, что Выборг - это один из самых старых и красивых городов Северо-Запада. Здесь сохранилась уникальная европейская архитектура, но главная проблема города - старый жилой фонд. Здания, возле которых часами готовы фотографироваться туристы, разрушаются.

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