"Краснодар" в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с ПАОКом

В решающем раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в котором будет определен участник группового турнира главного клубного турнира Европы, ФК "Краснодар" встретится с ПАОКом. Это стало известно после того, как во вторник вечером дома в Салониках греческая команда на третьем квалификационном этапе сенсационно обыграла португальскую "Бенфику" - 2:1 (0:0).

Первый матч "быки" проведут на своем поле в следующий вторник, 22 сентября. Поединок на арене "Краснодар" начнется в 22.00. А 30 сентября в Салониках состоится ответный поединок. По сумме двух матчей определится победитель этого противостояния, который и получит заветную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Оба поединка пройдут без зрителей.

Что касается единственного в этой дуэли противостояния в Салониках (кстати, оба соперника в своих странах имеют прозвище "орлы") - втором по величине городе Греции, - то инициативу в первой половине прочно захватили гости. Очень быстрые и техничные лиссабонцы буквально осадили штрафную ПОАКа. Особенно опасен был Пицци, который по своему правому флангу беспрерывно таранил оборону греков, сделав целую серию острых подач.

Хозяева, пусть и с трудом, но до перерыва устояли, получив при этом три "горчичника". Хотя португальские "орлы" могли трижды отличиться, но их швейцарский центрфорвард Сеферович головой промахнулся с нескольких метров, Пицци со страфного угодил в штангу, а выстрел Педринью с линии штрафной голкипер греков Живкович сумел парировать.

И во втором тайме гости продолжали беспрерывно атаковать, однако чуть ли не первая контратака греков оказалась результативной. Яннулис техничной передачей слева отправил в штрафную гостей Чубу, тот с линии ворот вернул мяч партнеру, который с пяти метров не промахнулся - 1:0, 63-я минута.

Буквально ошарашенная "Бенфика", понятно, ринулась отыгрываться. Но греки продолжали самоотверженно защищаться, практически не подпуская лиссабонцев к своим воротам. Зато еще их один контрвыпад снова получился суперудачным. С передачи того же Яннулиса серб Живкович метров с 15-ти идеально попал в левый нижний от голкипера гостей угол - 2:0, 75-я минута.

В конце матче Силва сумел отыграть лишь один мяч - 2:1, 90-я минута, и ПАОК совершенно неожиданно выходит на кубанских "быков".

Для "Краснодара" нынешняя попытка попасть в групповой этап Лиги чемпионов - уже вторая по счету. Любопытно, что год назад оппонентами кубанцев, которые были довольно близки к осуществлению своей мечты, оказались также коллективы из Португалии и Греции. В квалификации они в драматичном противостоянии (0:1 - дома и 3:2 - в гостях) прошли именитый "Порту", но раунде плей-офф были неожиданно жестоко биты пирейским "Олимпиакосом" (0:4 и 1:2).

После жеребьевки главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев так оценил шансы соперников.

- В противостоянии "Бенфики" и ПАОКа фаворитами являются португальцы, обладающие игроками топ-уровня: Винисиус, Вайгль, Эвертон, Вертонген… Плюс, вернулся тренер Жорже Жезус, - сказал наставник "быков". - Но и ПАОК традиционно силен, что уже продемонстрировал, пройдя "Бешикташ". Там все решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории "Краснодара".

Итак, до первого матча "Краснодара" в новом розыгрыше Лиги чемпионов осталась всего неделя…