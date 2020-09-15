Фейхоа, хурма, зизифус, киви, оливки, а теперь еще и азимина. Эти экзотические фрукты родом из тропических и субтропических стран теперь выращивают и в Крыму. Одни так и останутся редкими изысками на столе россиян, но некоторые уже сегодня начинают выращивать в промышленных масштабах.

Рынок фруктов даже в Крыму не достиг насыщения, а спрос в других регионах России просто огромный. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК

Азимина - это крупный плод с мякотью, напоминающей банан. Всего около 100 лет назад ее стали выращивать массово. За это время селекционеры вывели около 70 сортов с различным сроком созревания и размерами плода. Из Северной Америки дерево уже достаточно давно перекочевало в Италию, Испанию, Японию, а с некоторых пор стало расти и в Краснодарском крае. Шесть лет назад заморская диковинка появилась в Крыму. Руководитель агропредприятия "Садовые традиции" Роман Фурсенко заказал первые саженцы в США в 2014 году, затем прививал на них культурные сорта отечественной селекции.

- Несколько деревьев, посаженных в 2014 году, уже плодоносят, - рассказал садовод. - Особенность азимины в том, что она дает хороший урожай при самых неблагоприятных условиях: на бедной почве, где близко грунтовые воды, в условиях заморозков.

Плодоношение наступает примерно на четвертый год. Деревья хорошо переносят не слишком долговременные морозы даже до минус 30 градусов по Цельсию. В крымских предгорьях весенние заморозки - главный враг урожая фруктов. Но с "банановым деревом", как еще называют азимину, садоводы могут не опасаться температурных качелей. А интерес у людей к новинке колоссальный. Поэтому в нынешнем году аграрий заложил первый в Крыму промышленный сад новой культуры.

- Кому-то ведь надо быть первопроходцем! Конечно, это долгая игра. Первый урожай с шести гектаров рассчитываю получить года через четыре. А чтобы садоводы начали покупать саженцы, нужно ждать лет шесть. Когда будет большой сад, стабильный урожай, тогда и можно предлагать саженцы на продажу, - прогнозирует Роман Фурсенко. - Мы ведь покупаем манго, но его срывают зеленым, везут к нам издалека достаточно долго. А здесь у людей будет возможность попробовать вкус настоящих тропических фруктов в свежем виде, собранных с дерева в Крыму.

Экспериментировать с новыми культурами садоводов толкает вовсе не насыщенность рынка традиционными яблоками, персиками и сливой. В прошлом году в Крыму собрали 56 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, и в этом году урожай будет не меньше. Каждый год в республике закладывают от 600 до 1100 гектаров новых садов, площади плодоносящих культур непрерывно увеличиваются благодаря господдержке. Тем не менее, по оценке специалистов, рынок фруктов в Крыму еще далек от предельной наполненности. Так что с точки зрения экономики искать новые ниши - очень даже оправданно.

Традиционно флагманом в выращивании теплолюбивых культур на полуострове остается Никитский ботанический сад (НБС). Еще в 2017 году на двух с половиной гектарах в своем подсобном хозяйстве ученые посадили четыре тысячи саженцев пяти сортов зизифуса и восьми сортов хурмы, а также инжира и граната. Все саженцы прижились и уже плодоносят. Однако ученые сами лишь выводят новые сорта, а заниматься их промышленным разведением должны аграрии.

- Массовое производство - это не наша задача, - говорит директор НБС Юрий Плугатарь. - Мы создаем сорта, технологии, однако развивать это в больших масштабах мы предлагаем партнерам. Мы готовы к сотрудничеству и с частным бизнесом, и с крупными производителями.

В прошлом году агропредприятие "Фруктовый рай" Бахчисарайского района так и поступило, купив в НБС саженцы морозоустойчивой хурмы и заложив новый сад на четырех гектарах.

- Посмотрим, как она будет зимовать и плодоносить, - делится планами гендиректор "Фруктового рая" Анатолий Чекренев. Если все пойдет нормально, сад увеличат и будут выращивать хурму уже в промышленных масштабах.

А в Крымском федеральном университете (КФУ) поставили амбициозную цель создать промышленную технологию выращивания оливок закрытого грунта в степной части полуострова. На южном берегу Крыма эта масличная теплолюбивая культура растет уже давно, но вот по другую сторону гор заниматься ее культивированием на больших участках еще никто не пробовал. В июне на 0,75 гектара ученые подготовили грунт, собрали теплицу и систему орошения. Рощу планируют заложить нынешней осенью. К слову, донорами для будущего экспериментального участка стали взрослые деревья из сада КФУ в Форосе. Кроме того, часть саженцев привезут из Иордании. В дальнейшем совместно с коллегами из университета "Сириус" крымские ученые будут работать над повышением морозоустойчивости оливок методом генетического редактирования. Так что не исключено, что в скором времени на прилавках российских магазинов появится оливковое масло первого отжима, сделанное из крымских маслин.