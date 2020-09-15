В Краснодаре три школы закрыли на карантин из-за коронавируса

В столице Кубани сразу три школы закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Как писала ранее "РГ", вчера в Краснодаре закрыли гимназию № 25, расположенную в центральной части города на улице Рашпилевской. Теперь стало известно, что ученики школ № 4 на улице Бургасской и № 37 на улице Сормовской также временно переведены на дистанционное обучение. Меры предприняты по постановлению Роспотребнадзора - в этих образовательных учреждениях есть случаи заболевания пневмонией среди педагогов и учеников. Очные занятия приостановлены до уточнения всех диагнозов.

Сообщается, что уроки в цифровом формате в гимназии № 25 и лицее № 4 продлятся с 15 до 28 сентября, а в школе № 37, которая уже неделю находится на карантине, - до 22 сентября.

По данным оперативного штаба, в крае за последние сутки зафиксировано 94 новых случая коронавирусной инфекции. В Краснодаре положительный результат выявлен у 13 детей, самому младшему из которых четыре года, а старшему - 17 лет, в Щербиновском районе заболел один ребенок. Всего с начала пандемии подтверждено 12563 случаев COVID-19, выздоровели 9952 человека, 228 пациентов спасти не удалось.