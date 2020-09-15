В Крыму из-за COVID-19 закрыли на карантин три детсада и 21 школьный класс

Три детских дошкольных учреждения временно закрыты, а 21 класс средних школ Республики Крым перешел на дистанционное обучение из-за выявления случаев коронавируса. Об этом на заседании "антикоронавирусного" оперативного штаба заявила министр образования и науки республики Валентина Лаврик.

- Сегодня у нас прекратили деятельность три дошкольных образовательных организации и 21 класс в общеобразовательных учреждениях переведен на дистанционную форму обучения - это 0,7 процента от общего числа обучающихся и воспитанников, - уточнила Лаврик.

Всех педагогов школ обязали носить маски во внеурочное время, а сотрудников пищеблоков - постоянно.

Напомним, накануне мэрия Симферополя вновь прекратила прием граждан из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. А многофункциональные центры стали принимать посетителей только по предварительной записи.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заверил сегодня, что вопреки росту числа больных коронавирусом, предприятия и бизнес продолжат работу, а школы и вузы не станут переходить на дистанционное обучение.

- Роспотребнадзор принимает решение только локально для классов, - уточнил Аксенов. - Никаких новых правил, положений. Режим не вводится. Но все действующие нормы в республике, связанные с работой предприятий, обязательны для соблюдения.

Всего за последнюю неделю в РК выявлено 296 новых очагов заражения коронавирусом. Больше всего положительных тестов на COVID-19 в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районе. Властям этих муниципалитетов рекомендовано усилить контроль за выполнением санитарных требований на предприятиях и в учреждениях.