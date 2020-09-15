Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма

39-летний актуальный российский мастодонт социальных драм Юрий Быков, режиссер, сценарист, актер, продюсер, а также композитор приступает к работе над новым проектом.

Как передает портал "Кинобизнес сегодня", очередная картина автора "Майора", "Дурака", "Завода" и "Сторожа" традиционно лаконично называется "Хозяин".

Проект - международный, "Хозяин" - копродукция России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Сопродюсеры - работавший на "Роме" Альфонсо Куарона Николаас Селис, компании Bord Cadre Films (Швейцария) и Sovereign Films (Великобритания).

По центру фильма ляжет издревле возлюбленная автором тема "противостояния человека и системы".

"Хозяин" ­- это попытка ответить на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности - почему общество жестко разделено на низы и верхи", - приводятся слова Быкова, далее угрюмо спрашивающего: "Возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями". И главное: "Сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от "Хозяина"?"

Старт съемок - октябрь.