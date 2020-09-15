"Роскосмос" подготовит собственную миссию на Венеру

Новости

Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
В Минобороны РФ рассказали о трех совместных учениях с военными Беларуси 16:03
В ГД внесен законопроект о росте пособия по безработице до 24 260 рублей 15:58
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15:43
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15:31
В Краснодаре оцепили стадион "Кубань" из-за снаряда 15:29
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15:22
В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет 15:15
Mercedes оштрафовали на 1,5 миллиарда долларов за лживые дизели 15:05
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15:02
Водитель из Мордовии трижды меняла фамилию, чтобы не платить долги 15:01
В Госдуму внесен законопроект о почасовой "минималке" в 150 рублей 14:55
На Среднем Урале на карантин по ОРВИ и COVID-19 закрыли 368 классов 14:48
Госдума одобрила усиление контроля над выигрышами в казино 14:41
Участники акции "Сохраним лес" высадят 40 млн деревьев 14:41
Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 15:30
Рубрика: Общество

"Роскосмос" подготовит собственную миссию на Венеру

На Венеру отправится российская миссия, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Это заявление прозвучало после того, как в атмосфере второй по удаленности от Солнца планеты, предположительно, были найдены биомаркеры.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ранее американские и британские ученые установили, что в атмосфере Венеры присутствует бесцветный ядовитый газ фосфин, который в том числе используют для оценки вероятности существования жизни в атмосферах экзопланет. По их мнению, фосфин на Венере может иметь биологическое происхождение, однако не исключено и его появление "в результате неизвестных природных процессов".

Фото: iStock
Глава НАСА призвал уделить Венере "первостепенное внимание"

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры - совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета", - сказал Рогозин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что миссии по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 годы.

В то же время "Роскосмос" отказался от участия на равных условиях США в проекте по запуску на планету станции "Венера-Д". Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко, чьи слова приводятся на официальном сайте "Роскосмоса". Согласно этому проекту, ближайшая миссия была запланирована на 2027-2029 годы.

"В настоящий момент госкорпорацией "Роскосмос" совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий", - отметил Блошенко.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году