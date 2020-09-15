"Роскосмос" подготовит собственную миссию на Венеру

На Венеру отправится российская миссия, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Это заявление прозвучало после того, как в атмосфере второй по удаленности от Солнца планеты, предположительно, были найдены биомаркеры.

Ранее американские и британские ученые установили, что в атмосфере Венеры присутствует бесцветный ядовитый газ фосфин, который в том числе используют для оценки вероятности существования жизни в атмосферах экзопланет. По их мнению, фосфин на Венере может иметь биологическое происхождение, однако не исключено и его появление "в результате неизвестных природных процессов".

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры - совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета", - сказал Рогозин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что миссии по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 годы.

В то же время "Роскосмос" отказался от участия на равных условиях США в проекте по запуску на планету станции "Венера-Д". Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко, чьи слова приводятся на официальном сайте "Роскосмоса". Согласно этому проекту, ближайшая миссия была запланирована на 2027-2029 годы.

"В настоящий момент госкорпорацией "Роскосмос" совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий", - отметил Блошенко.