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15.09.2020 02:28
Рубрика: В мире

США разместят на Аляске 150 военных самолетов пятого поколения

Фото: AFP/MAL FAIRCLOUGH Фото: AFP/MAL FAIRCLOUGH
Фото: AFP/MAL FAIRCLOUGH

Сенатор от Аляски Дэн Салливан заявил, что Соединенные Штаты разместят в данном регионе свои военные самолеты. "У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения", - заявил Салливан.

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Он уточнил, что речь идет об истребителях F-35 и F-22, пишет РИА Новости. Сенатор также упомянул о расширении порта Ном на Аляске, который должен стать первым американским глубоководным портом за полярным кругом. Он также подчеркнул, что США намерены защищать свои интересы в Арктике.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. Хозяин Белого дома также дал указание изучить возможность аренды ледоколов у других стран на то время, пока США не обзаведутся собственным ледокольным флотом. Пока же у Соединенных Штатов есть только один тяжелый ледокол Polar Star и один средний Healy.

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