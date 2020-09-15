Старый Porsche без двигателя оценили в 237 тысяч долларов

Один из американских дилеров классических автомобилей выставил на продажу Porsche 356, произведенный в 1956 году, и хочет получить за него 237 тысяч долларов. Учитывая, что некоторые из (например) Ferrari тех лет продаются за десятки миллионов, цена может показаться не такой уж и высокой.

Но все дело в том, что 356-ой не является раритетом. С 1948 по 1965 год было выпущено 76303 таких машин, и многие из них сохранились во вполне приличном состоянии.

Сверхмощным спортивным монстром Porsche 356 также не является. Модель была создана на основе Volkswagen Beetle, поначалу на нее ставился двигатель мощностью всего 44 лошадиных силы, салон обшивался искусственной кожей, а цена в 1948 году составляла всего 3750 долларов.

Тогда возникает вопрос: почему сейчас за этот 356-ой просят такие деньги? У машины, выставленной на продажу, даже двигателя нет! Во-первых, Porsche 356, несмотря на свою массовость, все же пользуется спросом среди коллекционеров благодаря своей харизме и приятному управлению. Хорошие экземпляры оцениваются примерно в сто тысяч долларов.

Ну а машина, выставленная на продажу, представляет собой редкую модификацию 356A 1500 GS Carrera Coupe с европейскими бамперами и круглыми задними фонарями. Салон отличается, опять же, редким и красивым сочетанием зеленой эмали и бежевого кожзаменителя. Кроме того, автомобиль находился в одних руках 43 года. Вот из этого и складывается цена в 237 тысяч. Стоит машина этих денег или нет, каждый может решить для себя сам.

Фото: www.europeancollectibles.com