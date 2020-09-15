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15.09.2020 13:35
Рубрика: Авто

Стоимость запчастей выросла на 23%

Текст: Владимир Баршев
Президиумом Российского союза автостраховщиков приняты новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, стоимость запчастей в среднем возросла на 23%. Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов. Это говорит о том, что средняя выплата по новым справочникам также вырастет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как подчеркнул И. Юргенс, ценовые показатели в актуализированных справочниках отражают текущую, все еще нестабильную ситуацию на рынке запасных частей, возникшую после введения ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом, последствия которых продолжают оказывать влияние на экономику.

Актуализированные справочники будут введены в действие с 20 сентября 2020 года и будут применяться к авариям, которые произойдут, начиная с этой даты.