Стоимость запчастей выросла на 23%

Президиумом Российского союза автостраховщиков приняты новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей.

Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, стоимость запчастей в среднем возросла на 23%. Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов. Это говорит о том, что средняя выплата по новым справочникам также вырастет.

Как подчеркнул И. Юргенс, ценовые показатели в актуализированных справочниках отражают текущую, все еще нестабильную ситуацию на рынке запасных частей, возникшую после введения ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом, последствия которых продолжают оказывать влияние на экономику.

Актуализированные справочники будут введены в действие с 20 сентября 2020 года и будут применяться к авариям, которые произойдут, начиная с этой даты.