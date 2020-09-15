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15.09.2020 07:22
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил ответом в "тысячу раз сильнее" на любое нападение Ирана

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что любая агрессия со стороны Ирана будет встречена ответом "в 1000 раз более масштабным". Так американский лидер прокомментировал статью в издании Politico. В материале утверждалось, что Тегеран рассматривает возможность покушения на Лану Маркс, посла США в Южной Африке. Официальные лица США якобы были осведомлены об угрозах в адрес посла с весны.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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66-летняя Маркс стала американским послом в ЮАР в октябре прошлого года. Она является соратницей Трампа на протяжении более двух десятилетий и членом его закрытого элитного гольф-клуба Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник в американской разведке сообщил Fox News, что разведсообщество США серьезно относится к угрозе в отношении посла и полагает, что Исламская Республика якобы планировала заговор с целью убийства Маркс. По информации источника, Тегеран рассматривает несколько американских чиновников в качестве "объектов возмездия" за убийство генерала Хасема Сулеймани в январе этого года. Иран опроверг эти сообщения.

В конце прошлого года Трамп заявил, что США будут выслеживать своих врагов в любой точке мира. Сулеймани возглавлял отряд Кудс, подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, которое курирует большую часть военных операций Ирана за пределами страны. После убийства Сулеймани глава Белого дома утверждал, что иранский генерал планировал нападения на американские дипломатические миссии, хотя позже официальные лица США поставили под сомнение утверждения американского президента.

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