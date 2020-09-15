Трамп заявил, что не боится заразиться коронавирусом на предвыборных митингах

Президент США Дональд Трамп совершенно не боится заразиться коронавирусом на массовых предвыборных митингах. Об этом он заявил в интервью газете Las Vegas Review-Journal.

По словам американского лидера, он спокоен, так как находится на сцене, а это достаточно далеко от публики, пишет ТАСС. "Честно говоря, я гораздо больше озабочен тем, насколько близко находитесь вы", - добавил Трамп, обращаясь к беседовавшей с ним журналистке. Женщина заверила, что сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат, на что Трамп заявил, что теперь чувствует себя "на 100% лучше".

Ранее хозяин Белого дома заявил, что готов сделать себе прививку от COVID-19, когда будет доказана эффективность американской вакцины. "Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы", - заверил Трамп. Он также сообщил, что специалисты США приближаются к завершению создания вакцины от коронавируса. "Мы находимся на третьем этапе испытаний. На годы опережаем график".

В США подготовка к президентским выборам идет в условиях пандемии коронавируса. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране заболели более 6,52 миллиона человек, свыше 194 тысяч скончались.