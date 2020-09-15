Приближающийся к американскому штату Луизиана ураган "Салли" усилился до второй категории. Порывы ветра в центре атмосферного вихря достигают 43 метров в секунду.

"Салли" сейчас находится примерно в 170 километрах к востоку от устья реки Миссисипи и движется на северо-запад со скоростью 9 километров в час. Днем ранее губернатор Луизианы Джон Бэл Эдвардс ввел в штате режим чрезвычайного положения. Власти попросили покинуть свои дома жителей нескольких районов Нового Орлеана.

К удару стихии готовится и Флорида. Там объявлено штормовое предупреждение. Всего в Атлантическом океане сейчас бушуют пять тропических штормов, напоминает РИА Новости. Сезон ураганов в этом году совпал с катастрофической для граждан США и экономики страны пандемией коронавируса.