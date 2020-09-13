Губернатор Луизианы ввел режим ЧП из-за шторма "Салли"

Над Мексиканским заливом сформировался очередной тропический шторм, который в ближайшее время может усилиться до урагана.

"Салли" - так назвали метеорологи этот атмосферный вихрь - сейчас находится у берегов Флориды, а уже утром 14 сентября может начать оказывать влияние на погоду в американском штате Луизиана. "Сегодня я объявил режим чрезвычайного положения", - написал Twitter губернатор Джон Бэл Эдвардс.

Напомним, что примерно две недели назад на штат обрушился ураган "Лаура". Он достиг побережья США 26 августа. Из-за ветра, порывы которого достигали 240 километров в час, без света остались около миллиона человек. Также отмечались перебои с водоснабжением. Жертвами мощного атмосферного вихря в Луизиане и Техасе стали 14 человек.