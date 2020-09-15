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15.09.2020 00:56
Рубрика: В мире

В Армении после полугодового перерыва школы и вузы снова начнут работу

Фото: AFP/Karen MINASYAN Фото: AFP/Karen MINASYAN
Фото: AFP/Karen MINASYAN

Вузы, школы и детские сады открываются во вторник по всей территории Армении. Они были закрыты шесть месяцев назад на фоне пандемии коронавируса.

В указе минобразования подчеркивается, что учебные процессы возобновляются с соблюдением строгих эпидемических правил. "Возвращение вируса в школы и вузы может помешать учебному процессу. Мы должны очень строго соблюдать все правила для сохранения и защиты всеобщего здоровья", - цитирует ТАСС главу ведомства Араика Арутюняна.

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Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что начало учебного года и открытие школ могут негативно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Он также сообщил, что в случае снижения роста заражений в стране могут быть сняты некоторые противоэпидемические требования.

На днях стало известно, что власти Армении объявили в стране карантин, который продлится по меньшей мере до 11 января 2021 года. В соответствии с решением кабмина, до завершения карантинного срока въезд в страну сухопутным путем запрещается. Исключение - дипломаты и члены их семей, а также водители, занимающиеся международными перевозками.

По последним данным, коронавирусом в Армении заразились около 46 тысяч человек. Пик распространения инфекции был зафиксирован седьмого июня, когда за сутки зарегистрировали 766 новых случаев инфицирования.

В мире экс-СССР Армения Пандемия коронавируса COVID-19

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