В Армении после полугодового перерыва школы и вузы снова начнут работу

Вузы, школы и детские сады открываются во вторник по всей территории Армении. Они были закрыты шесть месяцев назад на фоне пандемии коронавируса.

В указе минобразования подчеркивается, что учебные процессы возобновляются с соблюдением строгих эпидемических правил. "Возвращение вируса в школы и вузы может помешать учебному процессу. Мы должны очень строго соблюдать все правила для сохранения и защиты всеобщего здоровья", - цитирует ТАСС главу ведомства Араика Арутюняна.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что начало учебного года и открытие школ могут негативно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Он также сообщил, что в случае снижения роста заражений в стране могут быть сняты некоторые противоэпидемические требования.

На днях стало известно, что власти Армении объявили в стране карантин, который продлится по меньшей мере до 11 января 2021 года. В соответствии с решением кабмина, до завершения карантинного срока въезд в страну сухопутным путем запрещается. Исключение - дипломаты и члены их семей, а также водители, занимающиеся международными перевозками.

По последним данным, коронавирусом в Армении заразились около 46 тысяч человек. Пик распространения инфекции был зафиксирован седьмого июня, когда за сутки зарегистрировали 766 новых случаев инфицирования.