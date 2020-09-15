В Кремле оценили успех новых партий на выборах

Новые партии востребованы, и это нормально, считают в Кремле.
"Безусловно, появление новых политических партий - это востребованный процесс", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об успехе новых партий на региональных выборах.
"Новое поколение в новых политических партиях зачастую ищет то, что они не видят в существующих", - пояснил представитель Кремля.
"Это обычный, нормальный процесс политического развития страны", - заключил Песков.
Напомним, что в единый день голосования три из четырех новых партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания.