В Кремле оценили успех новых партий на выборах

Новые партии востребованы, и это нормально, считают в Кремле.

"Безусловно, появление новых политических партий - это востребованный процесс", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​, отвечая на вопрос об успехе новых партий на региональных выборах.

"Новое поколение в новых политических партиях зачастую ищет то, что они не видят в существующих", - пояснил представитель Кремля.

"Это обычный, нормальный процесс политического развития страны", - заключил Песков.

Напомним, что в единый день голосования три из четырех новых партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания.