В Минобороны РФ рассказали о трех совместных учениях с военными Беларуси

Минобороны РФ сообщило о трех крупных учениях, в которых, помимо российских солдат и офицеров, будут задействованы военнослужащие армии Беларуси.

Первое началось 14 сентября на белорусском полигоне "Брестский". Оно называется "Славянское братство-2020". В военном ведомстве РФ уточнили, что эти маневры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. От нашей страны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ.

"В ходе первого этапа, завершение которого планируется 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования", - отметили в Минобороны РФ.

Там добавили, что во вторник представители вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон "Капустин Яр", где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". Оно запланировано на 21-26 сентября. "В ходе учения белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома", - сообщили в Минобороны РФ.

Всего в учении от Республики Беларусь будет задействовано около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также 6 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Наконец, в Центральном военном округе сейчас готовятся к командно-штабному учению миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2020". Оно пройдет с 12 по 16 октября на полигоне "Лосвидо" в Республике Беларусь. По данным Минобороны РФ, там будет отрабатываться сценарий совместной миротворческой операции.