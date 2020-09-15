В МВД передумали вводить штрафы за оскорбления полицейских в Сети

"МВД отказалось от дальнейшей разработки законопроекта, вводящего ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел. Он рассматриваться не будет", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, при этом, не уточнив причин такого решения.

О начале разработки проекта федерального закона, предусматривающего изменения в федеральный закон "О полиции", МВД России сообщило 27 сентября 2019 года. Тогда отмечалось, что документ разрабатывается по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Документом вносились изменения в часть 4 статьи 30 ФЗ "О полиции", где прописаны "гарантии правовой защиты сотрудника полиции" . В новом виде нормативный акт должен был выглядеть так: "Оскорбление сотрудника полиции, включая распространение в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ, … влечет ответственность, предусмотренную законодательством".

Предполагалось, за оскорбление полицейских в интернете ввести штраф в размере 100 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту авторы документы ссылались на то, что в последние годы в отношении полицейских участились посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства, а "отдельные представители общества, распространяя в интернете сведения порочащего характера в отношении сотрудников полиции, фактически причиняют вред нормальному функционированию системы правоохранительных органов". В частности, авторы законопроекта обращали внимание на публикуемые в Сети видеоролики, в которых полицейские выставляются в негативном свете. Они, по мнению правоведов МВД, способствуют формированию и широкому распространению в обществе "информации дискредитирующего характера о деятельности системы МВД России в целом и посягают на порядок управления в государстве". "Распространяя сведения подобного рода, граждане широко используют видеокадры с довольно провокационными сюжетами, объектами которых являются сотрудники полиции при исполнении ими служебных обязанностей", - говорилось в пояснительной записке.

В настоящее время законом "О полиции" предусмотрена ответственность "за воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление, оказание сопротивления, насилие по отношению к сотруднику полиции либо невыполнение законных требований сотрудника полиции".