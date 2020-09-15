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15.09.2020 10:13
Рубрика: Общество

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

Текст: Светлана Ментюкова
В некоторых регионах России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг половины населения. Об этом сообщает Роспотребнадзор в кратком отчете "О проведении второго этапа исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения РФ.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"В рамках первого этапа в июне-августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах РФ. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных (имеющих иммунитет) лиц к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Также сообщается, что по итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%.

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор. Подчеркивается, что наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

В сообщении говорится, что в рамках второго этапа исследования, к вирусу SARS-CoV-2 будет проходить в формате взятия материала у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы. Также там перечислены регионы, которых коснется исследование. В частности, это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тюменская, Московская, Саратовская, Тульская, Амурская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Белгородская, Астраханская, Нижегородская, Владимирская, Иркутская, Новосибирская, Калининградская и Мурманская области. Исследования проведут в Хабаровском, Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, Республиках Крым и Татарстан.

Научным координатором проекта является ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора.

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