В США число жертв природных пожаров увеличилось до 33

Жертвами бушующих на западе США природных пожаров уже стали 33 человека. Такие данные распространило агентство Associated Press.

Самая тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния, где погибли 10 и 22 человека соответственно. Еще один человек скончался в штате Вашингтон, пишет ТАСС.

Сейчас в западных штатах, по данным Национального межведомственного пожарного центра, полыхают около ста лесных пожаров. Площадь некоторых из них достигла рекордных показателей. В целом сейчас огнем охвачено около 1,9 миллиона гектаров. В тушении задействовано более 30 тысяч человек.