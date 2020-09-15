Новости

Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае 14.09.2020
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 14.09.2020
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 14.09.2020

Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ

Новости
    15.09.2020, 12:18
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: twitter.com/ TheTodayShow Фото: twitter.com/ TheTodayShow
Фото: twitter.com/ TheTodayShow

Австралийская ведущая прогноза погоды Лорен Филлипс была ошеломлена внезапным появлением Криса Хемсворта во время прямой телетрансляции. Съёмки программы The Today Show проходили на одной из лужаек города Скон в Новом Южном Уэльсе.

Фото: twitter.com/ ComicBook
Арт: Капитана Марвел сосватали Тору

Австралийский актер и звезда фильмов "Тор", "Мстители", "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль" Хемсворт спокойно прошелся на заднем плане съемок и подошёл к ничего не подозревающей телеведущей.

Крис забрал микрофон у Лорен Филлипс со словами: "Я слышал, вы ищете лошадей. Их много вон там внизу".

Он поинтересовался, какую передачу снимают репортёры, и предложил телеведущей прочитать прогноз погоды вместо неё после того, как та в шутку пожаловалась, что её часто корят за неправильное произношение слов.

Фото: www.kinopoisk.ru
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае

Исполнитель роли Тора также успел обратиться к жителям Мельбурна, которые в настоящее время находятся в изоляции, и передал им привет.

На вопрос журналистки, как Крис Хемсворт оказался в районе съёмок, актёр ответил, что посещал Aussie Ark и WildArk, две природоохранные организации, занимающиеся защитой экосистем Австралии.

Если судить по реакции Лорен Филлипс и ведущих в телестудии, появление Криса на экране было не подстроенным шоу, а приятной случайностью.

Новости

Арт: Капитана Марвел сосватали Тору 14.09.2020
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 14.09.2020
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 14.09.2020
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 14.09.2020
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой 11.09.2020
Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе 11.09.2020
Фото и видео: рэпер Моргенштерн стал "Женщиной года" 10.09.2020
⧣ телевидение
Фото: Олег Булдаков/ТАСС
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 14.09.2020
Создатели реалити-шоу "Семейство Кардашьян" объявили о закрытии 09.09.2020
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 08.09.2020
⧣ Австралия
Фото: John D McHugh/ AP Photo
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой 04.09.2020
Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 16 26.08.2020
Что в кино: Джессика Честейн, Джерард Батлер, зомби и русский рэп 21.08.2020