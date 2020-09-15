Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ

Австралийская ведущая прогноза погоды Лорен Филлипс была ошеломлена внезапным появлением Криса Хемсворта во время прямой телетрансляции. Съёмки программы The Today Show проходили на одной из лужаек города Скон в Новом Южном Уэльсе.

Австралийский актер и звезда фильмов "Тор", "Мстители", "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль" Хемсворт спокойно прошелся на заднем плане съемок и подошёл к ничего не подозревающей телеведущей.

Крис забрал микрофон у Лорен Филлипс со словами: "Я слышал, вы ищете лошадей. Их много вон там внизу".

We get some help with weekend weather from the God of Thunder himself, Chris Hemsworth! #9Today pic.twitter.com/YsfCxADIiD — The Today Show (@TheTodayShow) September 11, 2020

Он поинтересовался, какую передачу снимают репортёры, и предложил телеведущей прочитать прогноз погоды вместо неё после того, как та в шутку пожаловалась, что её часто корят за неправильное произношение слов.

Исполнитель роли Тора также успел обратиться к жителям Мельбурна, которые в настоящее время находятся в изоляции, и передал им привет.

На вопрос журналистки, как Крис Хемсворт оказался в районе съёмок, актёр ответил, что посещал Aussie Ark и WildArk, две природоохранные организации, занимающиеся защитой экосистем Австралии.

Если судить по реакции Лорен Филлипс и ведущих в телестудии, появление Криса на экране было не подстроенным шоу, а приятной случайностью.