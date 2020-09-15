Видео: в дорожной ссоре водитель-забияка нарвался на полицейского

От любви до ненависти, говорят, всего один шаг. А от жажды помериться силами до позорного отступления с места схватки - шагов 6-8, если верить этому видео, снятому где-то на юге США.

Сложно понять, из-за чего начался этот дорожный конфликт: кто кого подрезал, кто кому не уступил полосу. Но в какой-то момент разъяренный молодой афроамериканец решил разобраться с оппонентом по-мужски. Вышел из машины, не заглушив двигатель и, чуть не попав под колеса машины противника, ринулся в бой.

Каковы же были его удивление и досада, когда за рулем джипа вместо перепуганного пожилого фермера он увидел вооруженного полисмена (машина, видимо, была без служебного спецсигнала) в легком бронежилете и с отличной физподготовкой.

"Бежать!" - мелькнуло в голове у забияки и он припустил к своей машине, которая, к его ужасу, потихоньку тронулась с места (стояночный тормоз! Никогда не забывай про стояночный тормоз) и покатилась прочь. Чем закончилась эта серия саги про дорожную ярость, по видео понять сложно, но, похоже, скрыться от молодого поджарого полисмена зачинщику конфликта не удалось.