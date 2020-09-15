Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора

Президент Владимир Путин поздравил с 98-летием со дня основания санитарно-эпидемиологической службы страны работников Роспотребнадзора, чьими усилиями Россия сегодня противостоит распространению коронавирусной инфекции.

"Так, Россия находится на 40 месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100 месте по показателям смертности от этой опасной инфекции", - подчеркнул глава государства. Страна лидирует по количеству проведенных тестов на 100 тысяч граждан.

Такая комплексная работа, по словам Путина, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение. "А значит защищать жизнь и здоровье миллионов людей", - заметил глава государства.