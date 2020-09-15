Военные РФ подарили школьные рюкзаки детям из малоимущих семей Алеппо

В Алеппо российские военные раздали 300 школьных рюкзаков детям из малоимущих семей. По словам начальника центра примирения враждующих сторон Виталия Морозова, подобные мероприятия проводятся постоянно.

"Такая акция запланирована в другой школе, в другом микрорайоне провинции Алеппо", - цитирует Морозова РИА Новости. Ранее военные РФ раздали продовольственные наборы детям, чьи семьи погибли в военном конфликте.

Учебный год в школах Алеппо начался на две недели позже из-за ограничений, связанных с коронавирусом. За парты вернулись более полумиллиона школьников. Также продолжается восстановление разрушенных террористами школ.