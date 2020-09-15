Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Беларуси

Россия на основании Договора о коллективной безопасности делает все, чтобы защитить суверенитет Беларуси. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Договор ОДКБ дает России основание для этого, пояснил он. "Чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны", - добавил Володин.

Он подчеркнул, что источником власти в республике является именно народ. "И ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам решать судьбу Беларуси", - уверен глава нижней палаты.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко подчеркнул приверженность Москвы всем договоренностям с Минском.