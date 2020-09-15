Возрожденный Hummer EV умеет ездить по диагонали

Компания GMC опубликовала второй, поясняющий тизер о "Режиме краба", который будет реализован на возрождённом Hummer EV, и назвала точную дату премьеры электрического внедорожника.

"Режим краба" представляет собой вариацию на тему полноуправляемого шасси, когда колёса задней оси умеют подруливать: поворачиваться в ту же или противоположную сторону по отношению к передним колёсам. Таким образом достигается лучшая управляемость на высоких скоростях и манёвренность в условиях ограниченного пространства.

На видео колёса Hummer EV поворачиваются в одну сторону на равный угол, и автомобиль начинает движение по диагонали.

Мировая премьера GMC Hummer EV состоится 20 октября 2020 года. В этот же день компания начнёт приём заказов, но свои автомобили получат нескоро: производство электрического Hummer запланировано на осень следующего года.

В составе силовой установки могут быть установлены до трёх электромоторов суммарной мощностью примерно 1000 л.с. и пиковым моментом 15 600 Нм. С места до 97 км/ч Hummer EV сможет разгоняться за 3 секунды.