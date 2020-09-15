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15.09.2020 14:18
Рубрика: В мире

Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство

Текст: Александр Гацак (София)

Варненский апелляционный суд приговорил к 4 годам тюремного заключения заместителя председателя болгарского парламента и лидера партии "Воля" Валентина Марешки.

Фото: AFP/MAURO PIMENTEL
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Поводом для приговора послужило вымогательство денег "за крышу" у одного из местных предпринимателей - собственника пиццерии. Суд установил, что Марешки требовал от бизнесмена ежемесячный "откат" в размере 10 тысяч левов (примерно 5 тысяч евро). При этом чиновник угрожал разрушением заведения и препятствованием торговой деятельности.

Приговор может быть обжалован в Верховном кассационном суде.

Сам Марешки назвал обвинение нелепостью и отметил, что его дело является сфабрикованным. По его мнению, таким образом власти Болгарии пытаются убедить Евросоюз в наличии результатов в сфере борьбы с коррупцией.

В мире Европа Болгария

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