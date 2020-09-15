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15.09.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Зарегистрируют ли машину с трещиной на лобовом стекле

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение 10 дней с момента покупки подержанного автомобиля новый владелец должен зарегистрировать его в ГИБДД. В процедуре могут отказать из-за самовольно установленного багажника на крыше или нештатного фаркопа. А как быть с треснувшим ветровым стеклом или зеркалом?

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Регламентируется этот процесс федеральным законом "О государственной регистрации транспортных средств" и Приказами МВД. В статье 20 закона говорится о том, что регистрация запрещена при несоответствии конструкции автомобиля сведениям, указанным в документам, идентифицирующим его. Что это за документы?

Сюда входит Технический регламент Таможенного союза, отечественные ГОСТы и перечень неисправностей, являющийся приложением к ПДД.

Что касается лобового стекла, то требования к нему прописаны в ГОСТ 51709-2001, пишет aif.ru. Если трещины пошли по стороне водителя, эксплуатация машины не допускается.

Требования к зеркалам заднего вида прописаны в пункте 7.1 "Перечня неисправностей" приложения к ПДД. Разбитые зеркала, согласно этому пункту, также нельзя признать соответствующими ГОСТ 51709-2001.

Поэтому инспектор ГИБДД, увидев трещины на лобовом стекле или разбитые зеркала заднего вида, может потребовать сделать ремонт до постановки автомобиля на учет. В отведенные на регистрацию 10 дней не всегда можно будет уложиться, за езду на такой машине будет грозить штраф от 500 до 800 рублей. При покупке подержанного автомобиля лучше договорится с продавцом, чтобы тот привел машину в надлежащий вид до совершения сделки.

#авто